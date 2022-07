Clamoroso, Inter si ritira dalla corsa per Dybala: “Opportunità svanita”

Beppe Marotta parla in conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Inter insieme con il tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già piazzato quattro colpi importanti, ma tutti sono convinti che alla fine Marotta porterà anche Dybala all’Inter. Il giocatore è svincolato dalla Juventus e può essere preso a parametro zero. Fino ad ora l’argentino non ha trovato l’accordo con nessun club, anche perché chiede una cifra molto alta per l’ingaggio, che va oltre i 7 milioni di euro. Per Dybala si è parlato anche di Napoli, un vero e proprio sogni per i tifosi azzurri.

Dybala-Inter: Marotta frena

Le dichiarazione del manager dell’Inter su Dybala fanno capire che i nerazzurri si ritirano dalla corsa per Dybala. Ovviamente possono essere delle dichiarazioni di facciata, ma bisogna considerare che l’Inter ora ha bisogno di vendere, altrimenti sarà complicato acquistare altri calciatori. Marotta poi su Dybala è stato chiaro ed ha parlato al passato del giocatore: “Fa parte di quei giocatori svincolati che sono di livello assoluto. Questo fa capire che la necessità di agire sul calcio anche a livello giovanile“. Poi aggiunge: “Dybala rappresentava una possibilità, ma adesso siamo a posto nel reparto offensivo. Rimane il rispetto per il giocatore al quale mi lega grande affetto“.

Dopo le dichiarazione di Marotta, anche Simone Inzaghi non si è potuto sbilanciare sull’acquisto del giocatore argentino ed ha confermato quanto detto dal manager nerazzurro. Insomma attualmente l’Inter non batte più la pista che porta Dybala, un’opportunità importante anche per il Napoli, che magari potrebbe trovare una soluzione per l’ingaggio del giocatore. Secondo Marco Bellinazzo con i tagli operati da De Laurentiis ci sarebbe la possibilità di ingaggiare l’argentino, un aspetto che fa sognare ancora di più i supporter del Napoli che vogliono un grande colpo per riaccendere l’entusiasmo alla vigilia dell’avvio del ritiro di Dimaro.