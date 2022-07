Dybala al Napoli: ecco come giocherebbe, attacco super con Osimhen

Paulo Dybala al Napoli è una delle voci di mercato delle ultime ore. Il giocatore argentino non ha ancora trovato l’accordo con l’Inter che dopo aver piazzato quattro colpi di mercato sta attendendo qualche cessione. Ma Dybala vuole trovare una squadra e si sta guardando intorno, c’è anche il nuovo Milan di Cardinale e la Roma di Mourinho. Ma le voci su un interesse del Napoli per il talento argentino, svincolato a parametro zero non si arrestano.

Il problema resta l’ingaggio, ma secondo Marco Bellinazzo il Napoli con gli addii di Insigne, Ospina, Malcuit e Ghoulam, e quello probabile di Mertens, ha liberato spazio salariale per potersi permettere il giocatore argentino.

Come gioca Dybala al Napoli

Intanto Gazzetta dello Sport ipotizza anche una analisi tattica per Dybala nel modulo di Spalletti. C’è chi dice che il modulo del tecnico toscano sarebbe perfetto per il giocatore argentino. Mentre Dybala con i moduli di Milan e Inter non sembra sposarsi alla perfezione. Dybala nel 4-2-3-1 di Spalletti al Napoli potrebbe giocare come trequartista, formando un attacco davvero super con Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra, prima punta Osimhen. Il nigeriano è al centro di molte voci di mercato, piace al Bayern Monaco e non solo.

C’è invece tanta curiosità nel vedere Kvaratskhelia in maglia azzurra. Il georgiano ha stupito con la maglia della sua Nazionale in Nations League, ora c’è tanta curiosità di vederlo al Napoli, magari al fianco di Dybala.