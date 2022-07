De Laurentiis pronto al rilancio per Koulibaly: la reazione di Spalletti

Kalidou Koulibaly non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, ma De Laurentiis vuole tenerlo in azzurro. La possibilità che Koulibaly cominci il campionato con il contratto in scadenza nel 2023 è molto alta. Dalla Juve continuano sognare l’acquisto del difensore, con Francesco Oppini convinto che alla fine l’affare si farà, come se la società bianconera potesse decidere il destino di qualsiasi giocatore a suo piacimento.

In casa Napoli De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo per il rinnovo di contratto di Koulibaly, come scrive Gazzetta dello Sport: “Sono ancora diversi i giocatori svincolati di alto livello senza contratto e dunque questo dovrebbe far riflettere anche agenti sempre alla ricerca di guadagni migliori in un panorama economico e finanziario che sta facendo sgonfiare il pallone. E poi

Kalidou non è tipo da mettere la questione economica davanti a tutto Il Napoli ha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato a Koulibaly l’intenzione di fare un’eccezione per trattenerlo ancora al Napoli e far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ogni giorno che passa, Spalletti spera sempre più sia Kalidou il suo capitano“.