Il Barcellona scarica Koulibaly: l’agente non ci sta e cerca una squadra

Il Barcellona si ritira dalla corsa per Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese è ancora in scadenza di contratto nel 2023. Dalla Spagna fanno sapere che nonostante il gradimento di Xavi la società blaugrana non affonderà il colpo per il difensore. Anche perché il Barcellona, in piena crisi economica, ha appena annunciato l’acquisto di Kessié con una clausola da 500 milioni di euro. Ora il club spagnolo si guarda intorno e non sembra pronto a spendere 40 milioni di euro per il giocatore del Napoli.

Koulibaly: il rinnovo resta un rebus

Secondo Repubblica tra il Barcellona e Koulibaly non è ancora finita, anche se il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli USA può accelerare un incontro tra le parti. L’edizione on line del quotidiano fa sapere che Fali Ramadani, agente di Koulibaly, non si è ancora rassegnato e sta provando a trovare un club per il difensore e quindi presentare un’offerta economica ad Aurelio De Laurentiis. La valutazione resta sempre quella: 40 milioni di euro, e questo sta facendo tentennare un po’ tutti perché sanno che alla fine della prossima stagione il giocatore può essere prelevato a parametro zero.

Per Repubblica al rientro da Los Angeles, che ci sarà al massimo entro giovedì, De Laurentiis è pronto ad una full immersion per sbloccare il calciomercato del Napoli, dove ci sono molti nodi da sciogliere. Su Koulibaly c’è ancora la Juve, ma il difensore ha rifiutato il trasferimento in bianconero, come ha confermato ancora una volta Paolo Bargiggia dando le ultime notizie di mercato del Napoli.