Dalla Francia – Longoria fa fuori Milik, Tudor chiama Mertens

Il futuro di Dries Mertens è ancora confuso, il giocatore strizza l’occhio al Napoli sui social, ma non ci sono novità sul rinnovo. Il belga non ha ancora trovato una squadra, anche perché sa che può esserci ancora uno spiraglio per con il club azzurro. Il rientro di De Laurentiis dagli USA può sbloccare gli affari Koulibaly e Mertens, ma bisogna ancora attendere. Attesa che favorisce le pretendenti al belga. Dalla Francia fanno sapere che Pablo Longoria, amministratore delegato del Marsiglia è pronto a scarica Arek Milik. Al suo posto Igor Tudor, nuovo allenatore del club francese, sogna di avere Dries Mertens.

L’affare Mertens per il Marsiglia è una della grandi trattative di calciomercato. Al momento il belga continua ad aspettare un cenno dal Napoli, ma non può attendere all’infinito e la proposta del Marsiglia assume sempre di più i termini della concretezza. Sul sito Le10Sport è stato lanciato anche un sondaggio, in cui si chiede ai tifosi del Marsiglia chi vorrebbero per l’attacco di Tudor. A sorpresa il nome più gettonato è quello di Giovanni Simeone, attaccante in uscita dal Verona che piace pure al Napoli, mentre al secondo posto della graduatoria, per ora, c’è Dries Mertens del Napoli.