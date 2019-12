Ghoulam verso l’Olympique Marsiglia, il terzino del Napoli potrebbe tornare in league 1. Due club vogliono Mertens

Il Napoli dopo la vittoria sul Sassuolo, ha in mente un solo obbiettivo: risalire la classifica e puntare alla zona Champions. De Laurentiis e Gattuso, hanno tenuto un lungo summit di mercato nel quale hanno delineato i movimenti in entrata e in uscita.

L’allenatore non ha espresso preferenze sui nomi ma ha indicato i ruoli: un terzino sinistro e un regista di centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI- Come riporta la redazione sportiva di Sky sport, gli azzurri si muovono su Torreira, non è Jorginho, ma il regista dell’Arsenal potrebbe essere utile alla causa azzurra.

De Laurentiis ha parlato di Boga con il Sassuolo. Resta viva l’ipotesi di scambio Llorente- Politano.

Sul fronte uscite, da monitorare la situazione legata a Callejon e Mertens, sul belga nelle ultime ore si sono affacciati prepotentemente due club della Bundesliga: Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Il belga vorrebbe restare in azzurro così come Callejon ma le proposte del Napoli, per ora non soddisfano i due giocatori.

GHOULAM OLYMPIQUE MARSIGLIA

Anche Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare Napoli già a gennaio, il calciatore algerino non è mai riuscito a trovare continuità nel corso di tutto il 2019.

Ghoulam ha le valigie pronte con destinazione Olympique Marsiglia. L’algerino ha bisogno di giocare per trovare la giusta forma fisica e fiducia nei suoi mezzi.

Il Napoli si è già messo all’opera per non lasciare una falla sulla corsia sulla sinistra. Il probabile sostituto dovrebbe essere Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Milan che Gattuso conosce bene.