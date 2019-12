Summit di mercato per De Laurentiis: indicata la strada: subito due acquisti

Secondo quanto racconta Repubblica nell’edizione odierna c’è stato un summit di mercato con De Laurentiis e Gattuso: decisi due colpi di mercato.

Il patron del Napoli ha incontrato il suo allenatore che ha esigenza di nuovi acquisti. De Laurentiis durante il summit di mercato prima del match con il Sassuolo, ha ricevuto la richiesta di almeno due acquisti immediati: un terzino sinistro ed un regista. Il terzino servirà per sostituire Ghoulam che sembra avere già le valigie pronte con destinazione Marsiglia. L’Olympique ha fatto passi avanti per il terzino algerino che a Napoli sembra oramai un fantasma dopo gli infortuni subiti. Non è mai più riuscito a trovare la forma fisica e soprattutto quella mentale. In questo momento l’ambiente azzurro è ancora troppo scosso per riuscire a dare calma al calciatore che potrebbe andare quindi cercare fortuna altrove, anche se c’è ancora da capire la formula del trasferimento.

Ma il summit di mercato con De Laurentiis è stato anche i momento per ribadire la necessità di un acquisto a centrocampo. Durante la sfida con il Sassuolo il problema a centrocampo è stato evidente: l’esperimento Fabian Ruiz si può dire fallito, lo spagnolo non ha i tempi e la visione per ricoprire quel ruolo, lo si è visto durante l’ora di gioco in cui è stato impiegato in quella posizione. Dopo la sostituzione il Napoli ha avuto un miglioramento (generale nel secondo tempo ndr) ma Allan, che regista non è, è riuscito comunque a fare qualcosa in più rispetto a Fabian Ruiz, soprattutto in fase di contenimento. Ecco allora che le opzioni Torreira e Berge in questo momento diventano un’esigenza ancora maggiore per questa squadra che Gattuso ha definito come malata. Per riprendersi definitivamente serve molto, magari anche il periodo di vacanze può fare bene per ricaricare quelle energie mentali, che sono il vero problema della formazione azzurra.