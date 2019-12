Alvino: “Rigore nettissimo, che scandalo. Ho un sospetto, non vorrei che…”

Alvino commenta il rigore non concesso al Napoli contro il Sassuolo. Il giornalista alimenta un sospetto sulle parole di De Laurentiis…



Carlo Alvino ai microfoni di tv Luna ha commentato la vittoria del Napoli al Mapei stadium contro il Sassuolo. Il giornalista sbotta per l’ennesimo rigore non concesso al Napoli e alimenta un sospetto sulle parole di Aurelio De Laurentiis dopo la partita contro l’Atalanta

“Una vittoria che può cambiare la stagione. Si chiude il 2019 con i 3 punti, Gattuso saprà entrare nella testa dei calciatori. Si giocherà il 6 gennaio contro la capolista Inter. Spero tanto che il primo tempo di oggi sia stato l’ultimo per questo campionato. Guardiamo al secondo tempo e ripartiamo da questo. Un cambio mentale che può farti capire che c’è la volontà del cambiamento“.



Alvino ha poi aggiunto: “Mertens? Ha cambiato il volto della partita, è ancora capace di incidere sull’andamento della gara. E’ entrato a 15 minuti dalla fine e si è messo in mostra.

Il gol di Allan è un gol da centravanti, e non lo è. Uno spirito di chi non si è mai arreso, un Napoli classico che voleva vincere.

Rigore? Nettissimo, uno scandalo. Non vorrei che la sfuriata di De Laurentiis dopo l’Atalanta sia un qualcosa che ora si sta pagando. Non vorrei che il Napoli venga preso per fesso”.