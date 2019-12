Gattuso commenta la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: “Noi dobbiamo ancora guarire, siamo malati e lo sappiamo.La strada è ancora lunga…”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo, grazie alle reti di Allan e di Elmas al 94esimo.

Alla prima vittoria alla guida della squadra partenopea, Gattuso vede il bicchiere mezzo vuoto:

“Siamo malati, lo sappiamo. Era due mesi che non vincevamo in campionato. Oggi nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo migliorare. Sapevo già che in dieci giorni non si potevano fare miracoli, ma stiamo facendo qualcosa di diverso. Per giocare questo tipo di calcio bisogna lavorare anche sulle gambe“.

Gattuso lavora molto sulla testa dei giocatori e chiede ai suoi ragazzi di lavorare per tornare a divertirsi e divertire i tifosi azzurri

“Dobbiamo cominciare a divertirci, questa squadra non ha problemi di qualità o di uomini. Per anni hanno giocato con il 4-3-3 e quindi lo sanno fare, abbiamo bisogno solo di trovare equilibrio. In questo momento la strada è quella del lavoro, della ricerca dell’equilibrio“.

La prestazione di Fabian Ruiz non ha convinto, ma Gattuso lo difende

“Se Fabian Ruiz può fare il vertice basso? Non è il suo ruolo, ci manca un giocatore in quella posizione per giocare in un certo modo. Ma la squadra al momento deve supportare Fabian, sappiamo che non è proprio il suo ruolo“.

Gattuso viene stuzzicato dal giornalista sul rapporto anche “fisico” che ha instaurato con i suoi giocatori

“A me piace toccare i miei giocatori, sgridare tutti e lavorare per 24 ore al giorno. Magari a qualcuno posso stare sulle palle, anche tra i giocatori, ma io conosco solo questo metodo per lavorare“.

Il tecnico del Napoli chiude sulla sfida Champions con il Barcellona

“Il Barcellona? Giocheremo a febbraio, ora pensiamo a Lazio, Fiorentina e Juventus. Contro il Barcellona ce la giocheremo, ma ora pensiamo a quello che deve arrivare“.