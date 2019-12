Supercoppa Italia vince la Lazio, battuta la Juventus di Sarri

E’ la Lazio a vincere la Supercoppa Italiana, ora Coca-Cola SuperCup di scena Riad. Battuta nettamente la Juventus di Sarri.

Finisce 3-1 la Supercoppa Italiana, la vince la Lazio grazie ai gol di Luis Alberto al 16′ del primo tempo, poi il pareggio di Dybala al 45′ del primo tempo. Nella riprese le altre due reti, prima di Lulic al minuto 18 e poi in chiusura quella di Cataldi al minuto 49. La Juventus di Sarri è stata battuta nettamente dalla formazione allenata da Simone Inzaghi che dopo aver battuto i bianconeri in campionato si prendono anche la Coca-Cola SuperCup.

Partita senza storia o quasi la Supercoppa Italiana con la Lazio che ha imposto il gioco fin dal primo minuto. Nonostante Sarri abbia schierato la sua Juventus con il tridente pesante i bianconeri non hanno espresso un gioco brillante. Soprattutto nella prima parte del primo tempo i bianconeri si sono affidati soprattutto alle giocate individuali di Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain schierati tutti e tre dal primo minuto. La presenza dei tre ha aperto qualche spiragli a centrocampo per la Lazio, con gli uomini di Inzaghi che hanno sfruttato il varco e sono sono andati in vantaggio grazie ad un preciso destro di Luis Alberto, che si conferma uomo fondamentale dei biancocelesti. Il gol di Dybala in chiusura del primo tempo è frutto di un’altra giocata individuale, con Cristiano Ronaldo che sfrutta una ingenuità difensiva di Lulic che regala palla alla Juventus, il portoghese si inventa una giocata e sulla ribattuta del portiere è lesto Dybala a ribadire in rete.

Nella ripresa la Juventus di Sarri prova a riprendersi la Supercoppa Italiana ma la vince la Lazio, grazie ad i gol proprio di Lulic e Cataldi, entrato al posto di Biglia nel secondo tempo. A Riad i bianconcelesti dimostrano di essere una squadra temibile, pronta a dare battaglia anche per lo scudetto.