Sassuolo – Napoli. Gli azzurri vincono contro l’arbitro e la malasorte

Vittoria importantissima per il Napoli contro il Sassuolo. Chiffi nega un rigore netto agli azzurri e nega il goal a Callejon. Elmas nel finale fa esplodere di gioia la panchina!

Il Sassuolo gioca a memoria, vive un buon momento di forma ed ha i suoi migliori giocatori nel picco massimo di forma stagionale.

Il Napoli? Tutto il contrario. Nuovo allenatore, ambiente con poco entusiasmo e tanta paura, oltre che i giocatori chiave in ritardo di condizione. Il risultato, almeno nel primo tempo, è un dominio neroverde, che sfocia nel goal di Traoré al 29′ e in almeno altre due palle-goal nitide sciupate dagli attaccanti di casa.

NAPOLI RIMONTA CON IL CUORE

Il Napoli contro il Sassuolo fatica a far girare la palla a centrocampo, con Fabian che appare fuori ruolo in regia. Gli attaccanti non vengono pescati in posizioni pericolose. Gattuso nel secondo tempo manda in campo una squadra un po’ più cattiva e offensiva.

Le mezz’ali sono a supporto di Milik e Callejon e Insigne ricercano con più frequenza cross e tiri in porta. Dopo un’ora di gioco Allan trova la rete del pareggio, da dentro l’area di rigore, con una giocata da centravanti vero a proteggere palla e a tirare sotto la traversa.

Nel finale il Napoli si esibisce in un vero e proprio forcing offensivo nell’area del Sassuolo, con tante chances create e anche un goal annullato al VAR a Callejon.

Il Sassuolo si accontenta di gestire il pallone e di non affondare mai il colpo in contropiede. La squadra di Gattuso allora ci crede sempre di più e su un calcio piazzato nei minuti di recupero il Napoli trova il definitivo vantaggio con un autogoal di Obiang, maldestro nell’anticipare Elmas.

Pessimo l’arbitraggio di Chiffi, che nega anche l’ennesimo rigore al Napoli.

IL TABELLINO DI SASSUOLO NAPOLI

Sassuolo-Napoli 1-2

Marcatori: 29′ Traoré, 57′ Allan, 93′ aut. Obiang

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon (51′ Romagna), Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic), Traore, Boga (82′ Magnanelli); Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46′ Hysaj), Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (70′ Elmas), Zielinski; Callejon, Milik (76′ Mertens), Insigne.

Ammoniti: Mario Rui, Traoré, Locatelli, Elmas