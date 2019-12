Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali. Gattuso sceglie Fabian in regia. In attacco Callejon con Insigne e Milik. Fuori Mertens e Lozano

Gattuso è pronto a guidare il Napoli fuori dalla crisi. Il tecnico vuole una vittoria sul difficile campo del Sassuolo. Ringhio sta provando a ricaricare l’ambiente nonostante il periodo negativo, ma solo un risultato positivo potrebbe aiutare i campani ad uscire dal tunnel e continuare ad inseguire l’obiettivo Champions League.

Gattuso sceglie il tridente d’attacco del suo 4-3-3: Milik titolare, ai suoi fianchi giocano Callejon e Insigne. Lozano e Mertens finiscono in panchina. Centrocampo guidato da Fabian Ruiz in regia. Difesa in totale emergenza con Manolas e Luperto.

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre pareggi e una vittoria, il Sassuolo di De Zerbi ha l’obiettivo di continuare a risalire la classifica per allontanarsi dalla zona pericolosa.

De Zerbi insiste ancora sul 4-2-3-1, con Muldur e Kyriakopoulos esterni di difesa. A centrocampo Obiang e Locatelli compongono la linea mediana, mentre Duncan viene schierato nella curiosa posizione di ala destra.

Sassuolo-Napoli, formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang; D.Berardi, Locatelli, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

ARBITRO: Chiffi di Padova.