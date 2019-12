Cds – Arteta blocca Torreira, problemi anche per Soumaré

Arteta blocca Torreira e mette lo zampino nel calciomercato del Napoli. Problemi anche per Soumaré del Lilla corteggiato da Manchester United e Tottenham.

C’è un ostatolo tra Torreira ed il Napoli e si chiama Arteta. Il nuovo tecnico dell’Arsenal, che ieri ha guardato la partita dalla tribuna così come Ancelotti nuovo manager dell’Everton, è pronto a tenere il calciatore in rosa. L’uruguaiano, come ricorda il Corriere dello Sport, ha giocato la quinta partita consecutiva da titolare. Segnale chiaro che dopo la gestione Unai Emery all’Arsenal serve un regista.

Serve anche al Napoli che pensava pure a Soumaré del Lilla ma anche in questo caso dall’Inghilterra arrivano i pericoli. Manchester United e Tottenham si sono fiondate sul calciatore e questo fa lievitare inevitabilmente il prezzo di un calciatore che già costava circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli

Arteta blocca Torreira, ma l’ex Sampdoria resta comunque uno dei primi obiettivi di Giuntoli che ha già recapitato una prima offerta di prestito con diritto di riscatto all’Arsenal. Corriere dello Sport fa sapere che in alternativa c’è Stanislav Lobotka accompagnato da “relazioni rassicuranti”. Anche per Boubakary Soumaré ci sono problemi, questa volta rappresentati dall’interessamento di Manchester United e Tottenham per il calciatore. Il Napoli nell’estate scorsa aveva trattato il giocatore, poi la discussione è rimasta irrisolta. Ora per il 20enne centrocampista del Lilla si sta per scatenare un’asta in cui il Napoli difficilmente potrà competere. La potenza economica delle squadra inglesi è difficile da battere e quindi per ora il discorso resta accantonato. Intanto Giuntoli continua a lavorare, anche sotto traccia con nomi che nessuno conosce ancora. Il direttore sportivo sa quali sono le priorità del Napoli: un regista serve come il pane, anche perché pure col Sassuolo il tecnico Gattuso sarà costretto a fare di necessità virtù, adattando Fabian Ruiz da centrale di centrocampo.