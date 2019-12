Gazzetta – Tentazione Real Madrid per Fabian Ruiz, offerta già pronta

Tentazione Real Madrid per Fabian Ruiz, a scriverlo è Gazzetta dello Sport nella sua edizione di oggi in edicola. Il talento spagnolo piace anche City e Barcellona.

Sulla questione legata al Real Madrid e Ruiz pesa anche un rinnovo di contratto che non è stato ancora firmato. De Laurentiis vorrebbe allungarlo inserendo una clausola rescissoria molto alta, ma il giocatore prende tempo.

Calciomercato Napoli

E’ tentazione Real Madrid per Fabian Ruiz. Gazzetta dello Sport parla di un’offerta già pronta da parte dei blancos che sul piatto hanno messo 70 milioni di euro. “Una cifra non indifferente, che potrebbe far riflettere, Aurelio De Laurentiis, che si ritroverebbe una plusvalenza di 40 milioni”. Florentino Perez ha come obiettivo quello di portare il centrocampista azzurro in Spagna, la volontà è fortissima e ci proverà già a gennaio. Settanta milioni, però, potrebbero non bastare dato che il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo contratto dello spagnolo una clausola da 180 mlioni di euro. Proprio il contratto è uno dei nodi da sciogliere: la trattativa è bloccata, attualmente Ruiz ha un rapporto di lavoro con il Napoli fino al 2023 e percepisce 1,5 mln di euro a stagione La SSC Napoli è pronta ad alzare lo stipendio e allungare la durata del contratto, ma vuole blindare il calciatore con una maxi clausola. Insomma chi vuole Ruiz deve pagarlo a peso d’oro.

Stesso discorso di farà anche per altri calciatori. La tentazione Real Madrid non c’è solo per Fabian Ruiz, il club spagnolo ha puntato gli occhi anche su Kalidou Koulibaly, scelto come possibile sostituito di Sergio Ramos. Anche in questo caso serviranno una vagonata di milioni per riuscire a prenderlo: almeno 150 ne chiede il patron del Napoli, una cifra che non spaventa in Florentino Perez, che vuole rifondare la squadra prendendo i migliori calciatori al mondo, così come da anni è abituato a fare.