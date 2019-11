Dalla Spagna – Il Real Madrid vuole Koulibaly per sostituire Sergio Ramos

Il Real Madrid vuole Koulibaly per sostituire Sergio Ramos. Ne sono sicuri i media spagnoli che parlano di una possibilità concreta per Florentino Perez.

Il difensore e bandiera del Real ha chiesto di essere lasciato libero di partire per la Cina. Il suo rendimento nelle ultime settimane è calato e potrebbe dire addio a fine stagione.

Voci dalla Spagna

In Spagna ne sono sicuri il Real Madrid vuole Koulibaly. Il difensore del Napoli andrebbe a sostituire Sergio Ramos che vorrebbe trasferirsi in Cina. Il rapporto tra Ramos e Real è ai minimi termini, nonostante ci sia ancora un contratto in essere fino al 2021. Il difensore spagnolo ha già chiesto di andare via e Florentino Perez potrebbe accontentarlo. Per questo il presidente dei blancos ha messo già nel mirino Kalidou Koulibaly per sostituirlo. Altro nome è quello di Skriniar dell’Inter. Entrambi sono candidati a vestire la camiseta blanca, ma il difensore senegalese del Napoli è quello che piace di più alla società spagnola, secondo quanto riferisce DiarioGol.

Fabian Ruiz

Il Real Madrid non vuole solo Koulibaly, ma da tempo ha messo nel mirino anche Fabian Ruiz. Il Napoli ha riallacciato i rapporti con il calciatore per gettare le basi di un rinnovo che blindi il calciatore, con un contratto più alto ed una clausola rescissoria da 180 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, non vuole lasciar partire facilmente il giovane centrocampista che piace pure al Manchester City. Il Real vorrebbe piazzare il colpo già a gennaio, ma durante il mercato invernale è quasi impossibile che il Napoli ceda Ruiz, mentre a giugno è prevista una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche il centrocampista spagnolo. Chiunque voglia prenderlo dovrà presentarsi con la volontà di sborsare oltre 150 milioni di euro, altrimenti De Laurentiis non ha intenzione nemmeno di cominciare a trattare.