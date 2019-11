Il Manchester City vuole Fabian Ruiz: pronto l’assalto di Guardiola. A riportare la notizia è calciomercato.com che parla di un interesse concreto.

I Citizens sono pronti a lanciare l’offensiva per il centrocampista spagnolo che, nonostante le difficoltà del Napoli, resta un punto di riferimento per la formazione partenopea. Trattenerlo in maglia azzurra sarà difficilissimo.

Calciomercato Napoli

Il Manchester City vuole Fabian Ruiz e sta preparando un’altra missione per seguirlo da vicino. Lo riferisce calciomercato.com, che parla di un interessamento sempre più concreto da parte di Pep Guardiola, pronto all’assalto del calciatore. Per lui si sta scatenando una vera e propria guerra con il Real Madrid che sarebbe pronto a spendere già 100 milioni di euro per fargli vestire la maglia bianca. Dell’interesse del City si era sempre parlato, ma in questi giorni i Citizens hanno rotto gli indugi e sono pronti a vedere di nuovo dal vivo il centrocampista spagnolo che piace a mezza Europa, come confermato anche dalla presenza di Abidal sugli spalti dello stadio Via del Mare di Lecce in occasione della sfida con il Napoli.

Il contratto

Attualmente non ci sono ancora novità per il rinnovo del contratto del centrocampista, un blocco che fa avanzare le pretese del Machester City per Fabian Ruiz. Il Napoli vuole rinnovare il rapporto con il giocatore, allungando il contratto fino al 2025 (quello attuale scade nel 2023). Inoltre Aurelio De Laurentiis vuole inserire una clausola rescissoria di 180 milioni di euro, così da blindare il calciatore, in modo che in caso di eventuale cessione la società incasserebbe un assegno record per le casse azzurre. Per ora l’accordo tra le parti non è stato trovato, ma nelle ultime settimane qualche segnale di apertura c’è stato, anche se in questo clima di tensione con lo scontro totale tra società e calciatori e le multe che sono state richieste per l’ammutinamento, non è facile riuscire a restare sereni e sedersi ad un tavolo per firmare il prolungamento di contratto di Fabian Ruiz.