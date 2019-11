De Laurentiis non esonera Ancelotti, ma i risultati degli ultimi tempi sono troppo negativi per essere sottovalutati. Il tecnico parlerà alla squadra

Aurelio De Laurentiis è rientrato dal suo viaggio in USA. Il presidente non ha intenzione di esonerare il tecnico, ma ha fatto partire la linea dura nei confronti dei calciatori. I tifosi, sui social insorgono nei confronti del tecnico, dei calciatori e della società.

In campo la squadra sembra svogliata e senz’anima. Una sterzata è obbligatoria altrimenti il Napoli rischia la qualificazione in Champions, che per il bilancio sarebbe una mazzata tremenda.

Il quotidiano il Mattino ha dedicato un focus alla questione De Laurentiis – Ancelotti:

“Carlo Ancelotti solo oggi parlerà alla squadra partenopea a Castel Volturno: ha apprezzato il finale della partita con il Milan, ma chiederà ragioni del perché ci sono stati momenti di ingiustificato patema.

Aurelio De Laurentiis non alcun voglia di esonerare Ancelotti. Due i motivi alla base della decisione:

Troppo costoso l’esonero

programmi tecnici da rivoluzionare

I risultati degli ultimi tempi sono troppo negativi per essere sottovalutati dal patron azzurro .

Pesa molto il feeling anche personale che c’è tra i due. Ed è per questo che Liverpool non può essere considerato un crocevia di cui tener conto.

Ancelotti è teso e non potrebbe che essere così. Il Napoli ha assoluto bisogno di ritrovare gioco e risultati.

Dopo la gara di Champions League ci saranno una serie di partite abbordabili in campionato che vanno assolutamente vinte per risalire la classifica del campionato di Serie A 2019-2020″.