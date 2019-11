Carlo Alvino afferma che De Laurentiis non è in Italia. Il presidente della Ssc Napoli ha preso una decisione su Carlo Ancelotti

La situazione in casa Napoli è molto tesa. Il presidente Aurelio De Laurentiis annuncia la mano pesante nei confronti dei giocatori, Allan su tutti. In queste ore si aspetta l’arrivo dagli USA del patron per capire l’evolversi della situazione.

I giocatori del Napoli si sono attivati attraverso i rispettivi procuratori per capire quali potrebbero essere i margini per potersi opporre ai provvedimenti richiesti da De Laurentiis.

L’Assocalciatori tutelerà gli interessi degli ammutinati, rivalendosi sul fatto che la decisione di un ritiro deve essere comunicata con una certa ritualità e formalità.

Cosa che la società non ha fatto avendo, De Laurentiis, diffuso la notizia soltanto attraverso la radio ufficiale.

Il giornalista di tv Luna Carlo Alvino su Twitter ha chiarito alcuni punti: “Il presidente Aurelio De Laurentiis non è ancora in Italia e non sarà in trasferta con la squadra a Liverpool”

Alvino ha poi aggiunto: “Il patron Aurelio De Laurentiis non solleverà mister Carlo Ancelotti dal suo incarico, ed il tecnico non ha mai pensato e mai penserà alle dimissioni. L’unica discriminante potrebbe essere rappresentata solo da una sciagurata eliminazione dalla Champions League. E se qualcuno se lo augura, allora non è tifoso del Napoli!”