Fabian Ruiz a rischio Liverpool, lo spagnolo spaventa Ancelotti

Fabian Ruiz a rischio Liverpool, il centrocampista non è sceso in campo nella sfida con il Milan e potrebbe saltare anche la trasferta di Champions.

Lo spagnolo spaventa Carlo Ancelotti che sta preparando una gara fondamentale ad Anfield in un clima già molto complicato, a causa del caos post ammutinamento e dello scontro totale tra società e giocatori.

Infortunio Fabian Ruiz

Fabian Ruiz a rischio Liverpool, il centrocampista spagnolo quasi sicuramente non scenderà in campo contro il Liverpool dopo aver saltato già la sfida con il Milan. L’infortunio di Ruiz spaventa moltissimo Carlo Ancelotti, che ha fatto del centrocampista un perno fondamentale del suo 4-4-2. Fabian Ruiz è alle prese con un affaticamento muscolare che con ogni probabilità indurrà il tecnico a non rischiarlo per la sfida di Anfield. Ancelotti deve valutare anche le condizioni di Lorenzo Insigne, anche se l’infortunio del capitano del Napoli sembra preoccupare molto meno rispetto a quello dello spagnolo.

Out anche Milik

Fabian Ruiz a rischio Liverpool, mentre Arkadiusz Milik non ci sarà sicuramente nella trasferta inglese, il polacco sta ancora cercando di risolvere il problema all’inguine con sospetta pubalgia che già lo aveva colpito durante il ritiro estivo. Un problema in più per Ancelotti che deve fare i conti con una situazione ambientale già molto delicate. Oggi sono attese le comunicazione da parte della società per la multa da infliggere ai giocatori, con Allan che potrebbe essere quello maggiormente tartassato. A quanto pare De Laurentiis ha deciso di usare il pugno duro e di andare avanti su questa linea. Intanto si rincorrono le voci anche sul futuro di Ancelotti che starebbe pensando a delle clamorose dimissioni, mentre sul fronte societario non si arrestano quelle relative ad un passaggio di proprietà. Le indiscrezioni sono flebili ma insistenti, dopo la bomba lanciata dal The Sun si continua a parlare dell’interessamento di Al Thani per il Napoli.