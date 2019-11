Il Liverpool aspetta il Napoli. Klopp sicuro: Salah titolare

Il Liverpool è pronto per il Napoli. Klopp annuncia: “Salah sarà titolare contro gli azzurri per la partita di Anfield”

Dopo le partite del martedì (la Juve, già qualificata, ospita l’Atletico Madrid, l’Atalanta punta alla rivincita con la Dinamo Zagabria dopo lo 0-4 dell’andata), la Champions offre il piatto forte delle italiane con l’Inter a caccia della qualificazione in casa dello Slavia Praga (Sky Calcio) e il Napoli che prova a fare lo stesso contro l’avversario più temibile, il Liverpool campione in carica e primo in campionato. Eppure, all’andata, la squadra di Ancelotti si è imposta 2-0.

Ci sarà Mohamed Salah contro il Napoli nel prossimo (e penultimo) match della fase a gironi di Champions League. Un annuncio che arriva direttamente dalla bocca di Jürgen Klopp, intervenuto dinnanzi ai media dopo la partita vinta in trasferta dal suo Liverpool contro il Crystal Palace per 2-1:

” Salah sta bene, non si è potuto allenare per nove giorni – ha sottolineato il tecnico tedesco -. L’altro ieri si è allenato al 60-70%, mente ieri era già al 100%. Dovevamo decidere se rischiarlo o preservarlo. Ho pensato di metterlo dopo il gol del 2-1 di Firmino per gli ultimi cinque minuti. Mercoledì, invece, sarà titolare contro il Napoli per la partita di Anfield, conclude Klopp”.

I Reds, intanto, con una vittoria mercoledì strapperebbero il pass per gli ottavi di finale con la certezza del primo posto, superando il Napoli, attualmente al secondo posto ma che in caso di successo del Salisburgo contro il Genk si ritroverebbe Haaland e compagni a solo una lunghezza di distanza con l’ultima match ancora da giocare.