Premier League: Kean e Pepe tra i flop della stagione. A stilare la classifica è il Daily Star che inserisce anche calciatori come Xhaja e Zaha.

Nella peggior squadra della stagione trova spazio sia l’ex juventino Kean, attualmente all’Everton sia il giocatore dell’Arsenal Pepe, corteggiato anche dal Napoli nella scorsa stagione.

Peggior squadra Premier League

Ci sono due volti nomi noti tra la peggior squadra della Premier League, fino ad ora. Nella classifica stilata dal Daily infatti compaiono Kean e Pepe tra i flop. L’ex juventino era stato pagato 40 milioni dall’Everton, per assicurarsi un calciatore che nell’ultimo periodo alla Juventus veniva osannato come il centravanti del futuro capace di fare già la differenza. A 19 anni Kean ha dimostrato qualche problema caratteriale, che lo ha tenuto fuori anche dall’Under 21 e da qualche convocazione con l’Italia di Mancini. Attualmente in Inghilterra non sta facendo la differenza con 288 minuti giocati e zero gol, con un solo assist. Numeri da flop che accompagnano un altro volto noto ai tifosi del Napoli, ovvero Nicolas Pepe. I suoi agenti visitarono Dimaro pronti a stringere un accordo con il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non si accordò con gli agenti che oltre a quasi 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore, volevano incassare anche una cospicua commissione personale. Il calciatore fino ad ora non ha impressionato, ed è praticamente ai margini di un Arsenal che stenta a decollare ed ha messo a segno un solo gol con due assist.

Gli altri flop

In Premier League oltre a Kean e Pepe ci sono altri flop che prendono parte alla classifica del Daily Star. Ci sono nomi noti come quello di Granit Xhaka sempre dell’Arsenal, ma anche Pablo Fornals che pure era stato avvicinato al Napoli con insistenza, così come Wilfried Zaha per il quale si parlava di un’offerta da 50 milioni proprio del club di Aurelio De Laurentiis.