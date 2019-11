Allegri-Napoli: c’è una possibilità. Futuro ancora incerto

Allegri-Napoli: c’è una possibilità concreta. A rivelarlo è l’account twitter di Spud, il ragno del calciomercato che ha lanciato la clamorosa indiscrezione.

Secondo quanto rivelato da Spud attraverso il suo profilo ci sarebbe realmente la possibilità che Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus possa sedersi sulla panchina del Napoli.

Durante la partita tra Milan e Napoli in tribuna è stato visto anche Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus ora è senza squadra ed è stato visto scambiare qualche battuta con l’ufficio stampa del Napoli, Guido Baldari. Pochi frame catturati, poche parole scambiante, ma che hanno fatto suonare qualche campanello d’allarme. Soprattutto in questo momento in cui si invocano le dimissioni di Ancelotti, a chiederlo sono i tifosi che vedono una squadra senza anima e senza gioco. Eppure il tecnico ex Real Madrid avrebbe esperienza da vendere, ma in questo caso sembra non trovare la soluzione ad un problema di risultato, ingigantito dalla questione ammutinamento.

Il calciomercato azzurro

la conferma di un avvicinamento di Allegri al Napoli arriverebbe anche dall’approvazione di tre cessioni. Due di queste tre cessioni potrebbero essere Mertens e Callejon, con il belga e lo spagnolo che ieri hanno inciso veramente poco sulla gara, nonostante sia stato tutto il Napoli a non girare. La terza è ancora tutta da capire, ci sono voci insistenti di un interessamento del Real Madrid per Fabian Ruiz già a gennaio, ma cedere il centrocampista durante il mercato invernale sembra veramente fuori discussione. Per ora l’indiscrezione Allegri-Napoli aleggia sulla squadra azzurra che mercoledì dovrà affrontare la difficilissima sfida Champions League con il Liverpool in un clima ben poco sereno. Domani è attesa la decisione della SSC Napoli sulle multe da applicare dopo l’ammutinamento dei calciatori, un ulteriore fattore extra campo che può portare ulteriore distrazione in una squadra che ha bisogno di ritrovarsi soprattutto dal punto di vista mentale.