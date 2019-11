La cessione di Callejon e Mertens secondo al Gazzetta è certa. Il Napoli mette sul mercato Allan e Insigne

NAPOLI. La cessione di Callejon e Mertens alla luce di quanto sta accadendo in casa azzurra sembra ormai irreversibile. L’ammutinamento post Salisburgo sta avendo conseguenze enormi, per i calciatori, i tifosi e per la società.

La gazzetta dello sport, ha dedicato un focus sulla cessione dei due veterani e le problematiche del Napoli:

“La cessione di Mertens e Callejon è una certezza, mentre Allan e Insigne verranno messi sul mercato. A parte il mediano brasiliano, sabato sera, a San Siro, ha impressionato la svogliatezza degli altri tre, la loro prestazione è stata mediocre. Situazione difficile.

De Laurentiis ha dato l’ok ai suoi collaboratori per procedere all’invio delle raccomandate per l’attivazione del Collegio arbitrale e per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo (di proposito, quello di ottobre non è stato ancora pagato).

Per il solo Allan la richiesta sarà del 50 per cento (200 mila euro circa). La somma che verrà sottratta dalle buste paga dei giocatori si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Il mediano brasiliano, dunque, pagherà più di ogni altro per le offese rivolte a Edo De

Laurentiis.

La cessione di Callejon e Mertens e la mancata qualificazione in Champions potrebbe avere delle conseguenze nefaste sul Napoli. L’addio di due pupilli della tifoseria e i mancati introiti derivanti dalla Champions comporterebbero un netto ridimensionamento del progetto. Sul mercato si punterebbe a giocatori che guadagnano poco e l’aspirazione di primeggiare verrebbe ridotta.