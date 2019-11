FIFPro contro la SSC Napoli, il sindacato: “Multe, le contesteremo”

I motivi che il Napoli indica per le multe, per il rifiuto dei giocatori di accettare disposizioni irragionevoli del club, contraddicono le indicazioni del contratto collettivo. I giocatori del Napoli non possono essere soggetti a decisioni arbitrarie del club quando il risultato di una partita non è soddisfacente. Facciamo nostro il pensiero dell’Associazione italiana calciatori, secondo cui sono Carlo Ancelotti e il suo staff gli unici responsabili nel gestire il gruppo. I problemi tecnici non sono responsabilità dei dirigenti del club e supportiamo Ancelotti e i giocatori che sono rimasti uniti in questi evidenti momenti di difficoltà. La Fifpro è pronta ad assistere, insieme all’Aic, i giocatori e ad assicurare che non ci siano altri abusi e intimidazioni

🚨 STATEMENT

Napoli’s intention to withhold player salaries is without valid grounds and is being contested collectively.

FIFPRO and @assocalciatori are working together to ensure the players are not subjected to further abuse and intimidation by the @SerieA club. pic.twitter.com/uAo8Zhrl3M

— FIFPRO (@FIFPro) November 30, 2019