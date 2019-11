Napoli-Bologna le ultime sulla formazione. Canali tv e streaming

Napoli-Bologna, le probabili formazioni di Ancelotti e Mihajlovic. Allan e Milik infortunati. Ecco dove vederla, Canali tv e streaming

Il Napoli sfiderà il Bologna allo stadio San Paolo nella 14ª giornata di Serie A. La formazione emiliana arriverà carica in Campania, dopo le bellissime parole del tecnico Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa.

Gli azzurri dopo il confronto con De Laurentiis dimenticheranno per 90 minuti le multe e saranno chiamati a bissare la bellissima prestazione di Liverpool.

Il rientro di Lorenzo Insigne, out ad Anfield Road per un problema al gomito, potrebbe essere una delle novità proposte da Ancelotti. Il numero 24 si è allenato con la squadra e può tornare dal 1′ nel 4-4-2 di partenza.

Può rivedere la maglia da titolare dopo la panchina di Anfield anche Callejon, mentre in difesa c’è ballottaggio Manolas-Maksimovic.

Allan e Milik non saranno della gara. Il brasiliano è alle prese con l’infrazione della nona e decima costola subita nel match contro i Reds.

Milik, invece, non ha ancora pienamente smaltito i fastidi muscolari e dovrà ulteriormente rinviare il suo rientro in campo.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BOLOGNA

Napoli-Bologna si giocherà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d’inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Rispetto all’undici sceso in campo ad Anfield contro il Liverpool, Ancelotti dovrebbe rilanciare Callejón sulla fascia destra. Fabian Ruiz non è al meglio ma potrebbe stringere i denti in virtù del k.o di Allan (non convocato). Insigne ha recuperato dal problema al gomito e si candida per una maglia da titolare accanto a Mertens. Sulla sinistra spazio a Zielinski. Di Lorenzo tornerà ad agire da terzino destro, con Hysaj o Mario Rui a sinistra e in mezzo la coppia centrale Manolas-Koulibaly.

Mihajlovic recupera davanti Destro almeno per la panchina, mentre il centravanti titolare sarà ancora una volta Palacio. A suo supporto non c’è Soriano, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio: al suo posto Dzemaili potrebbe essere preferito a Svanberg accanto ad Orsolini e Sansone. Sulla mediana Poli affiancherà Medel. In difesa, davanti a Skorupski, Tomiyasu potrebbe spuntarla su Mbaye come terzino destro, mentre a sinistra ci sarà Krejci e al centro la coppia composta da Bani e Danilo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski; Mertens, Insigne.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

DOVE VEDERE NAPOLI-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La sfida Napoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati avranno anche la possibilità grazie a Sky Go di godersi la partita in diretta streaming sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.