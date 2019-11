Gds – Koulibaly capitano ed il segnale lanciato a Insigne e Callejon

Koulibaly capitano ed il segnale lanciato a Insigne e Callejon. Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, fa una riflessione anche sul difensore azzurro.

Il senegalese è stato scelto come capitano nella sfida con il Liverpool, preferito anche a Mertens che teoricamente sarebbe stato quello più ‘anziano’ a scendere in campo.

Koulibaly capitano

In Liverpool-Napoli il capitano è stato Kalidou Koulibaly, senza Lorenzo Insigne in campo la scelta è ricaduta sul difensore che ha dimostrato più volte il suo attaccamento alla maglia azzurra. Basti pensare al recente messaggio apparso su instagram, in un clima teso e complicato ed in fase di silenzio stampa. Insomma la scelta del Napoli non è stata fatta a caso, anche se poi sono i giocatori a legittimare il capitano. “La promozione di Koulibaly capitano è un segnale importante. Significa che in questo Napoli c’è spazio per tutti, ma nessuno è indispensabile” si legge sull’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. “Se insigne si incupisce nei propri tormenti, la squadra ha comunque i suoi leader (c’è pure Allan recuperato alla causa). E se Callejon, il sempre presente José, accusa un periodo di calo – e ci può stare, resta in panca senza problemi”.

Con Koulibaly capitano, dunque, un segnale è stato lanciato. In questo Napoli c’è la voglia di far diventare tutti protagonisti. Lo ha chiarito fin da subito anche Carlo Ancelotti facendo ruotare molto la rosa. La sfida con il Liverpool ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, quando vuole la squadra sa dare l’anima in campo. Koulibaly ha mostrato questo spirito e con la fascia al braccio si è fatto sentire con l’arbitro, sostenendo i compagni. Inoltre quella fascia, unita ad un modulo di gioco più accorto in difesa, ha restituito ad uno dei difensori più forti del mondo (se non il più forte) una sicurezza maggiore e la voglia di dominare l’area senza eccedere. Intanto oggi ci sarà l’incontro a Castel Volturno tra De Laurentiis e la squadra, un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo per il futuro della squadra azzurra.