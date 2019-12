La difesa del Napoli fa registrare numeri impietosi. Rino Gattuso sta lavorando per garantire una solida copertura.



Numeri impietosi per il Napoli, in particolar modo per la difesa azzurra. De Laurentiis tra Maksimovic e Manolas ha sborsato quasi 70 milioni ma l’assenza di Albiol continua a farsi sentire.

La difesa azzurra è tra le più bucate d’Italia, complice anche l’annus horribilis di Kalidou koulibaly. Un aspetto sottolineato anche dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport:

“Numeri, impietosi per il collettivo napoletano. Ricordano, per esempio, che la difesa apre spazi a tutti, concede troppe giocate agli avversari e, finora, ha subito 21 reti che la sistemano all’ottavo posto nella classifica dei gol incassati in campionato. […] Un’involuzione che ha contribuito alla crisi attuale. Il Napoli non vince dal 19 ottobre scorso, contro il Verona (2-0), e da allora ha sommato 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre la difesa conta un passivo di 11 reti“.



La gazzetta aggiunge: “Da una decina di giorni, Gattuso sta lavorando anche su quest’aspetto per garantire a Alex Meret una solida copertura. Il Tecnico ha parlato con il numero uno azzurro, promettendo miglioramenti nella fase difensiva.

Al di là dell’aspetto tattico, molte reti sono state subite per gli errori dei singoli, basti ricordare le due rimediate contro il Parma che evidenziano anche la poca serenità che circonda l’ambiente in questo periodo“.