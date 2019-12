Callejon-Dalian: ci siamo! Lo spagnolo pronto a dire addio

Josè Callejon è pronto a dire addio al Napoli. Lo spagnolo sta per accettare l’offerta cinese del Dalian a riferirlo è Repubblica nell’edizione odierna.

Callejon-Dalian è un affare in dirittura d’arrivo. Lo spagnolo con il Sassuolo ha giocato l’ennesima partita di sacrificio andando vicinissimo al gol, con una destro che si è stampato sulla traversa ed entrando spesso nelle azioni importanti. Nonostante tutti il calciomercato apre altre strade per il calciatore che ha il contratto in scadenza a fine stagione e già da tempo si è vista bocciare la richiesta di rinnovo da parte di Aurelio De Laurentiis. A 32 anni Callejon è un calciatore ancora integro fisicamente, che riesce a dare una grande spinta sulla fascia destra, eppure la sensazione è che il suo ciclo a Napoli sia definitivamente finito. In ogni caso lo spagnolo ieri ha festeggiato (finalmente ndr) insieme con i compagni in occasione del gol di Elmas, apparso come una vera e propria liberazione.

Il calciomercato porta Callejon al Dalian, ma a gennaio c’è da valutare anche la situazione di Dries Mertens. Il belga è entrato a partita in corso dando la scossa alla squadra ed andando vicinissimo al gol, con un colpo di testa quasi a botta sicura, che si è spento di poco al lato. L’attaccante è entrato nel vivo di molte azioni, provando soluzioni personali e cercando di manovrare con i compagni. Anche lui è apparso come uno di quelli più scossi durante questi giorni terribili, a causa anche di un contratto che non è stato ancora rinnovato. Le parti nelle ultime settimane sono sembrate più vicine, il belga vorrebbe restare ma ha richiesto tre anni di contratto mentre De Laurentiis ne offre 2 alle cifre attuali: ovvero 4 milioni di euro a stagione. Per ora l’intesa non è stata ancora raggiunta, ma la volontà del calciatore è quella di restare.