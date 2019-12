Napoli interessato a Sead Kolasinac, terzino dell’Arsenal. Sul classe ’93 anche la Roma di Fonseca

Il Napoli dopo il summit tra De Laurentiis e Gattuso ha cominciato a lavorare sul mercato di gennaio. Un regista e un terzino sinistro è la richiesta del tecnico. Ghoulam potrebbe lasciare la casacca azzurra attirato dalla proposta dell’Olympique Marsiglia e dal ritorno in ligue 1.

Per gli azzurri si libererebbe un posto sull’out di sinistra. Il primo nome per sostituire il terzino algerino è Rodriguez del Milan, ma nelle ultime ore, come riporta Sky Sport Uk, Sead Kolasinac sarebbe salito in cima alle preferenze di Cristiano Giuntoli.

Il terzino sinistro di un Arsenal fin qui deludente, potrebbe non rientrare nei piani del nuovo allenatore Mikel Arteta. Kolasinac ha ancora due anni e mezzo di contratto con l’Arsenal, ma potrebbe accettare la destinazione Napoli per riscattarsi.

Oltre al Napoli su Kolasinac c’è anche Anche la Roma di Fonseca. I giallorossi sono alla ricerca di un sostituto del serbo Aleksandar Kolarov. Il piano della Roma è quello di bloccare il giocatore e portarlo all’olimpico la prossima estate.

Non solo Kolasinac, il Napoli lavora anche ad altre operazioni come lo scambio Politano-Fernando Llorente.

Mister Antonio Conte non ha smentito questa pista perché è un’idea. All’Inter l’ex Sassuolo non gioca mai da titolare, mentre nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso c’è bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche. Il Napoli e l’Inter, intanto, stanno parlando.

Dries Mertens ha una buona offerta dal Borussia Dortmund, ma non pare convinto di andarci adesso. E’ un discorso da fare anche per il futuro, sebbene 10 milioni per un giocatore a scadenza non siano poco.

Se il calciatore aspettasse, inoltre, quei soldi magari andrebbero a lui per essere preso a parametro zero, piuttosto che andare al Napoli.

Pista Zlatan Ibrahimovic tramontata. Se avesse voluto, ora sarebbe già in Italia. Il Napoli si aspettava, come il Milan, un atteggiamento più collaborativo dallo svedese. Jeremie Boga? Giovane e talentuoso, magari arriva il prossimo anno.

Cristiano Giuntoli, Ds del Napoli vorrebbe Kolasinac quanto prima. Si ricorda che nell’Arsenal gioca anche Granit Xhaka, altro calciatore – centrocampista svizzero – accostato al club partenopeo in queste ultime ore di mercato.