Franco Ordine rivela un retroscena su Ancelotti. Il giornalista a radio 24 lancia una vera e propria bomba destinata a suscitare parecchi interrogativi

Il Napoli ha centrato la prima vittoria dell’era Gattuso. Il tecnico calabrese è subentrato al pluridecorato Carlo Ancelotti da poco accasatosi all’Everton.

Il tecnico di Reggiolo non ha dato al Napoli quanto ci si sarebbe aspettato, ha ricevuto dalle mani di Aurelio De Laurentiis una squadra che meravigliava l’Europa per il gioco e che aveva appena conquistato 91 punti.

Solo la malasorte e qualche svista arbitrale le avevano sottratto lo scudetto.

Dopo meno di due anni Ancelotti ha consegnato una squadra deteriorata, distrutta nel fisco e nella mente, incapace di vincere in campionato. Nella conferenza stampa d’insediamento, Ancelotti non ha risparmiato bordate al calcio Italiano e ai tifosi, tra razzismo ed eccessive pressioni.

FRANCO ORDINE DIFENDE CARLO ANCELOTTI

In aiuto a Carlo Ancelotti è arrivato Franco Ordine, il giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio 24 ha difeso il tecnico di Reggiolo e ha bacchettato Aurelio De Laurentiis:

“Ho visto tornare dopo mesi il sorriso ad Ancelotti, anche se mi ha detto cose orribili su Auriemma in privato. Oggi l’ho visto sereno, sorrideva di gusto. E’ molto ferito l’uomo, si è sentito maltrattato negli affetti per gli attacchi eccessivi verso figlio e genero. Nel giugno scorso De Laurentiis ha mandato Giuntoli a contattare Gasperini, tutto quello che è successo era preventivato. Dopo che Carlo ha fatto da parafulmine nella mancanza assoluta di mercato il primo anno. C’è stato tradimento dopo primi mesi di luna di miele”.

Le parole di Franco Ordine su Ancelotti non passeranno inosservate, come il rigore negato ieri al Napoli, in attesa di una eventuale smentita da parte di De Laurentiis.

De Laurentiis in passato a cercato Gasperini per il dopo Walter Mazzarri. Oggi sulla panchina azzurra siede Gattuso, l’ex centrocampista del Milan vuole guadagnarsi la riconferma anche per il prossimo anno.

Gattuso cercherà di portare il Napoli in zona Champions, solo se dovesse fallire allora De Laurentiis potrebbe cercare un nuovo allenatore come Gasperini, appunto.

Ordine ha voluto difendere Ancelotti nel momento in cui il Napoli si affanna ad uscire da una crisi sulla quale c’è anche la mano del tecnico dell’Everton.