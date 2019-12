Rino Gattuso ha imposto alcune regole al Napoli. Secondo Raffaele Auriemma, il decalogo dell’allenatore presuppone una risposta da parte dei calciatori

GATTUSO E LE REGOLE AL NAPOLI– Il giornalista Raffaele Auriemma ha rivelato un retroscena sulla gestione Gattuso. Il tecnico calabrese sta lavorando molto sul modulo, come ha confermato anche il presidente De Laurentiis.

Il Napoli è chiamato ad una doppia impresa impossibile: superare il Barcellona in Champions League e arrivare tra le prime quattro in serie A. Ringhio Star vuole riportare la grande bellezza a Napoli.

Per riuscirci deve lavorare anche sulla psiche dei giocatori, apparsi demotivati e in una condizione fisica precaria. Per questo motivo Gattuso ha voluto stabilire alcune regole per il suo Napoli.

IL DECALOGO DI GATTUSO

“Lavorare sulla testa dei calciatori, ha spiegato Auriemma, pretendere il reciproco rispetto, prima di occuparsi della preparazione fisica. E’ questo il lavoro che sta facendo Rino Gattuso, guardando tutti negli occhi. Invitando i calciatori ad un rapporto quasi paritario, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Ad esempio, il coach ha imposto cinque (5) sue regole di convivenza”.

Auriemma sulle regole di Gattuso al Napoli ha aggiunto ulteriori dettagli: “Ma non è tutto: Gattuso ne ha chieste cinque (5) anche alla squadra, così da formare un decalogo democratico, che non sia il frutto di imposizioni che arrivino dall’alto”.

Insomma, alla vigilia dell’ultima sfida dell’anno contro i neroverdi di De Zerbi ed in vista di un 2020 che si annuncia in salita per il Napoli.

Il nuovo mister detta le regole in un confronto aperto con la squadra che, ha preso bene la novità, ma sua volta, dovrà fissare i punti cardini di un rapporto con Gattuso che si spera possa dare i frutti sperati”.