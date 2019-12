Scambio Politano – Llorente, Napoli e Inter stanno pensando ad uno scambio di prestiti. Conte e Gattuso non si oppongono

Politano e Llorente, scambio tra Napoli e Inter. Società al lavoro, l’idea è uno scambio di prestiti per i prossimi 6 mesi.

Secondo la redazione di sky sport 24 le due società starebbero pensando ad un operazione di mercato che porterebbe Matteo Politano e Fernando Llorente a cambiare casacca durante il mercato di Gennaio.

Aurelio De Laurentiis e Marotta lavorano sul mercato per rinforzare le rispettive rose. Il Napoli è in piena crisi, dopo l’ammutinamento e il cambio di allenatore non riesce a ritrovare la vittoria.

Lo scambio Politano – Llorente sarebbe una soluzione ideale per due calciatori poco utilizzati dai rispettivi allenatori.

Per Politano le presenze in campionato sono state qui solo dieci (appena due quelle da titolare) alle quali vanno aggiunte altre quattro fugaci apparizioni in .

Fernando Llorente, aveva cominciato benissimo la sua avventura a Napoli, poi è stato assorbito dalla crisi della squadra.

Lo spagnolo era già stato accostato ai meneghini la scorsa estate, e non è mai uscito dal radar di Marotta.

Lo scambio Politano -Llorente sarebbe un affare per entrambe le società, che si libererebbero di due calciatori scontenti.

Entrambi i calciatori potrebbero trovare maggiore spazio cambiando maglia anche perché a Conte serve un bomber esperto, mentre a Gattuso un po’ di freschezza sugli esterni.

Le prossime settimane saranno importanti per questa possibile clamorosa operazione di calciomercato.