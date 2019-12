Gattuso apre al rinnovo di Mertens e Callejon. Ringhio parla del Sassuolo e ritiene il Napoli una squadra fortissima”

Gattuso vuole il rinnovo di Callejon e Mertens. Il Napoli è una squadra fortissima, parola di Rino Gattuso. L’allenatore azzurro ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Sassuolo di De Zerbi

GATTUSO SUL NAPOLI

“Ho visto una squadra che mi sta seguendo. Abbiamo lavorato molto forte, i calciatori mi hanno dato la massima disponibilità. Ho provato a introdurre delle novità.

Bisogna tornare al passato anche se nell’ultimo anno e mezzo è stato adottato un sistema di gioco diverso. Non esiste il termine ultima spiaggia. Dobbiamo ripetere le prestazioni fatte con squadre come il Salisburgo e il Liverpool.

Dobbiamo tornare a divertirci, ora la palla scotta. Questo è un grande club, ha persone squisite, la squadra è fortissima. Io voglio fare bene, ho un grandissimo entusiasmo.

Ho cambiato la metodologia di lavoro e qualche calciatore ne ha risentito, ma è normale quando di cambia.

Contro il Sassuolo non sarà facile, affronteremo una squadra forte che ha un ottimo allenatore. Nel 2014 c’è stata l’ultima vittoria contro il Sassuolo. La storia non ci aiuta, ma la storia si può anche cambiare.

Non dobbiamo avere paura, la classifica non la dobbiamo guardare. De Zerbi è molto preparato, ma non sarà una sfida tra di noi.

Palleggeremo molto di più, schiererò il Napoli con il 4-3-3. La costruzione partirà dal basso. Dovremo poi subire molto meno, fare meglio le letture preventive”

GATTUSO VUOLE IL RINNOVO DI MERTENS E CALLEJON

Gattuso apre al rinnovo di Mertens e Callejon: “La mattina entro alle otto e vado via la sera. Per quello che concerne i rinnovi, ora penso solo al campo. Poi avremo una settimana senza giocare e parleremo di tante cose col presidente e con il Direttore Sportivo. Rinnovi di Callejon e Mertens? Io spero che rinnovino tutti perché questi ragazzi sono forti e meglio di loro ce ne sono pochi“.

FABIAN RUIZ – “Può fare il play, è forte tecnicamente. Ha qualità per fare questo tipo di calcio anche se ha spesso giocato con un centrocampo a due. Fabian è un calciatore che dà ordine“.

MILIK E INSIGNE – “Io sono pazzo del polacco? Sì, ma anche degli altri. Ho visto la foto dell’abbraccio di Insigne col presidente a Villa D’Angelo: è bellissima. I calciatori hanno bisogno di affetto. Questa squadra non deve essere fischiata, dobbiamo essere vicini ai calciatori. Milik è un attaccante che lega il gioco, ha qualità, presenza in area. Il polacco è molto forte, sfortunato per i tanti infortuni”.

MERET O OSPINA – “Ho bisogno di certezze. Voglio dare continuità, è quello di cui ha bisogno la squadra. Punterò su Meret almeno inizialmente”.

MULTE – “Sicuramente ci sono stati dei problemi, ma il tempo ci aiuterà a risolvere questo tipo di questioni. La squadra me ne ha parlato solo il primo giorno, poi i calciatori hanno dato priorità ad altre cose. Ora conta solo fare bene in campo”.

LOZANO – “I tanti goal che ha fatto li ha realizzati da attaccante esterno: quello, per me, è il suo ruolo“.