Napoli, Gattuso convoca un primavera. 4 giocatori out per il Sassuolo

Gattuso convoca il primavera Antonio Daniele (maglia 15). Il Napoli dovrà fare a meno di 4 giocatori per la sfida al Sassuolo

Rino Gattuso convoca il giocatore della primavera, Antonio Daniele. Il tecnico degli azzurri ha sostenuto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Sassuolo.

Maksimovic e Koulibaly non convocati continuano le terapie. efezione dell’ultim’ora che riguarda Orestis Karnezis, che salta l’ultima partita dell’anno, come evidenzia il sito ufficiale della Ssc Napoli, per una sindrome influenzale

Al suo posto Gattuso ha convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele (maglia 15).

Contro il Sassuolo di De Zerbi, Rino Gattuso dovrà fare a meno di Koulibaly e Maksimovic oltre a Ghoulam, ma recupera Luperto e lo stesso Mertens per l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

Gattuso confermerà il 4-3-3 visto all’opera nella gara del suo debutto in panchina come ha spiegato in conferenza stampa.

Fra infortuni e scelte tecniche potrebbe cambiare alcune pedine. Nel tridente d’attacco è probabile l’impiego di Lozano al posto di Callejón, con Milik e Insigne a completare il reparto. Panchina all’orizzonte anche per Mertens (non al meglio) e Fernando Llorente. A centrocampo potrebbero giocare Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Problemi in difesa, con Malcuit, Koulibaly e Tonelli infortunati e Maksimovic squalificato.

Al centro, accanto a Manolas, dovrebbe esserci dunque spazio per Luperto. Sulle due fasce, da esterni bassi, giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui, mentre fra i pali ci sarà Meret.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne