Messaggio d’amore di Mertens a Napoli, in occasione del compleanno della città del Vesuvio.

Un bellissimo messaggio di Mertens su Napoli è comparso ieri su Instagram. Napoli è un luogo misterioso sia per chi non ci abita sia per i suoi stessi abitanti: c’è qualcosa di veramente vibrante e vivo che si percepisce ovunque ed è come qualcosa d’infinito che percepisci anche quando la lasci.

Ne sa qualcosa Dries Mertens, l’attaccante del Napoli, ha scritto un messaggio su Instagram nel giorno del 2492° compleanno della città: “Auguri Napoli. Sei una città meravigliosa”. Il 21 dicembre si festeggia il compleanno di Napoli. Nea-Polis, la nuova città, tra le più antiche e tuttora esistenti del globo, veniva fondata il giorno 21 dicembre sui resti di Palepoli. L’antica polis distrutta e rasa al suolo dai greci stessi rifiorì e fu chiamata NeaPolis.



Ciro Mertens ha voluto manifestare ancora una volta il grandissimo attaccamento alla città e alla sua gente. La situazione contrattuale del belga con il Napoli è complicata, le due parti sono ancora molto distanti, sull’attaccante è forte il pressing del Dortmund anche se in queste ore anche l’Arsenal si è fatta viva con il manager del giocatore.

Anche Rino Gattuso in conferenza stampa ha parlato del rinnovo di Mertens e di Callejon, augurandosi che la società trovi l’accordo con i due campioni.