Il Dortmund su Mertens ma lui vuole il Napoli. Il club o­ffre un biennale alle stesse cifre di oggi (4,2 milioni) ma Dries chiede un anno di più: le due parti pronte a trattare. Ma senza intesa il giocatore partirebbe a zero.

Il Borussia Dortmund vuole Mertens. Il belga, 32 anni, al Napoli dal 2013: con 118 reti in azzurro, è a soli tre gol dal record assoluto di Hamsik (121) vorrebbe restare in azzurro.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, A Mertens l’idea Dortmund piace, ma per ora spera di poter rinnovare con il Napoli.

In scadenza il prossimo giugno, Ciro Mertens non vorrebbe giocare in altre squadre italiane, visto che nel corso degli anni è diventato un simbolo della squadra azzurra. Niente Inter, dunque.

Il Dortmund ha scelto Mertens come sostituto di Alcacer. Il bomber spagnolo dovrà infatti rimanere ai box per un po’ di tempo e per questo motivo la dirigenza tedesca si sta muovendo sul mercato.



De Laurentiis, gli ha proposto un biennale alle medesime cifre attuali, e dunque 4,2 milioni a stagione, mentre Mertens vorrebbe un triennale.

Dries (33 anni il 6 maggio): a Napoli rimarrebbe volentieri, però l’accordo con De Laurentiis non c’è ancora. Fonti societarie fanno filtrare di una telefonata tra De Laurentiis e il belga, ma l’accordo è ancora lontano.

Se le basi per un rinnovo con il Napoli non dovessero arrivare nelle prossime settimane, allora Mertens potrebbe prendere la via di Dortmund e gli azzurri monetizzare invece di perderlo a zero a giugno.