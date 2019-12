Streaming Sassuolo – Napoli. Ecco tutti i canali tv e internet per seguire la sfida degli azzurri di Gennaro Gattuso contro gli uomini di De Zerbi

SASSUOLO-NAPOLI STREAMING E TV– La sfida contro i neroverdi dovrà segnare la svolta per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri ci credono, come ha dichiarato Zielinski.

Sassuolo-Napoli si giocherà la sera di domenica 22 dicembre 2019 nella cornice del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio della gara è in programma per le ore 20.45.

Il Napoli, che non vince da otto partite consecutive di Serie A, è sempre andato in gol nelle 12 s­ de di campionato contro il Sassuolo: in questo periodo, ha perso soltanto una volta (6 vittorie, 5 pareggi).

Gattuso punta su Milik, miglior marcatore del Napoli in Serie A con sei gol: l’ultima volta in cui gli azzurri dopo 16 giornate non avevano un giocatore con almeno sette gol, è stata nel 2000- 01, quando Nicola Amoruso era a quota 5.

La crisi di Insigne fa discutere. Il partito di chi sostiene che Ancelotti lo impiegava male, adesso avrà l’opportunità di verificare se il problema era tattico o che, perché con Gattuso, Lorenzo è ritornato a giocare nel suo ruolo naturale. Ora, ci si aspettano risposte immediate e magari qualche gol pesante.

DOVE VEDERE SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il posticipo Sassuolo-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Un’alternativa per vedere la partita in streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.