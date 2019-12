Zielinski carica il Napoli: “Vinciamo! Gattuso e Ancelotti, vi dico tutto”

Piotr Zielinski centrocampista del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss prima della sfida Sassuolo-Napoli, gara valida per 17a gara di Serie A.

Zielinski centrocampista del Napoli, dopo la crisi è diventato uno dei leader della squadra partenopea, si è esposto anche prima dell’esonero di Ancelotti difendendo il tecnico, cosa che fa anche nell’intervista odierna: “La colpa è stata nostra, perché in campo ci andiamo noi“. Non vuole cercare alibi e ribadisce: “Sicuramente potevamo fare di più in alcune partite, ripeto in campo ci andiamo noi. Abbiamo sempre giocato per vincere, ma in alcune ci è mancata tranquillità e cattiveria. Purtroppo – aggiunge – in questa stagione abbiamo perso tanti punti, ma ora è il momento di andare avanti“.

Sassuolo-Napoli

Così il polacco guarda alla prossima sfida tra Napoli e Sassuolo al Mapei Stadium: “E’ arrivato momento di chiudere questo ciclo negativo, guardare avanti e vincere più partite possibili. Differenza tra Champions e Campionato? Noi giochiamo allo stesso modo entrambe le competizioni, certo la Champions League ti dà grandi emozioni, ma facciamo tutto il possibile anche in campionato, ma c’è qualcosa che non va, faremo di tutto per riprenderci già da domenica prossima“. Sfida delicatissima quella col Sassuolo, dove il Napoli non ha una tradizione positiva. Inoltre è necessario ritrovare la vittoria che manca da 8 giornate, ovvero dalla sfida col Verona. I tre punti sono fondamentali per alimentare il sogno della qualificazione Champions. Per farlo De Laurentiis ha chiamato Gattuso in panchina, allenatore già apprezzato anche da Piotr Zielinski: “E’ un grandissimo uomo, una bella persona si vede che ha tanta voglia di fare e mette tanta intensità in ogni allenamento”. Con Gattuso è arrivato anche il 4-3-3 un “modulo che ci ha dato tante soddisfazioni nel passato – dice Zielinski a Radio Kiss Kiss – speriamo di ripercorrere quei risultati anche questa volta. Con questo modulo mi trovo a mio agio e gioco nel mio ruolo preferito. Qual è? Sicuramente quello di mezz’ala sinistra“.

Rinnovo Zielinski

Parlare di futuro significa anche pensare al rinnovo di Piotr Zielinski, che sta parlando con la società per arrivare all’accordo che lo legherebbe alla SSC Napoli fino al 2024: “Di questo si occupa il mio procuratore, se ne parla da tanto. Il mio compito è solo quello di dare il massimo in campo“. Il polacco glissa sulla domanda, ma i rapporti con la società sono stati riallacciati e le possibilità di un accordo sono aumentate.