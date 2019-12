Zielinski-Napoli, pronto il rinnovo. Spiragli anche per Milik

Zielinski-Napoli, pronto il rinnovo a riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport attraverso portale gianlucadimarzio.com.

Il polacco è uno dei calciatori che da tempo attende novità dal punto di vista contrattuale. Zielinski-Napoli potrebbe essere la volta buona per il rinnovo, la questione va avanti da oltre un anno ed in questa situazione si trovano anche altri calciatori di ‘prima fascia’ della rosa partenopea. Milik, Mertens e Callejon sono tra quelli che non hanno ancora trovato una soluzione, fattore che ha contribuito sicuramente a creare malumori. L’addio di Mertens sembra sempre più vicino, così come quello di Callejon anche se nelle ultime settimane qualcosa per lo spagnolo si è mosso. Gattuso vorrebbe tenerli entrambi, ma non è detto che possano restare, anzi attualmente ci sono molte più possibilità che vadano via.

Zielinski-Napoli, con il rinnovo, è un rapporto che può continuare fino al 2024. Le parti stanno trattando e la situazione si è sbloccata anche dopo la cena di Natale, quando De Laurentiis ha fatto capire che qualcosa dal punto di vista delle multe sarebbe stato fatto, riportando il sereno anche nel dialogo con la società e gli agenti. Non si parla di blocco totale della sanzioni, ma sicuramente di un ammorbidimento. Per ora il rinnovo del polacco non è ancora chiuso, ma ci sono ottimi segnali da questo punto di vista. Qualche spiraglio c’è anche per Milik, l’altro polacco della rosa partenopea. Dopo due gravi infortuni Milik è in forte ripresa e cercare di prendersi il rinnovo a suon di gol. La sua media realizzativa resta di alto spessore e qualora dovesse risolvere definitivamente i problemi fisici, potrebbe continuare a dire la sua in maglia azzurra. Il Napoli ci ha creduto in estate e vuole continuare a puntare su di lui, ecco perché sta pensando al rinnovo da proporre al calciatore che chiede 3,5 milioni di euro a stagione.