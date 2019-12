Addio Mertens, Gazzetta: “Fuori dal progetto Napoli”

Addio Mertens, una probabilità sempre più alta. Secondo Gazzetta il belga è “fuori dal progetto Napoli”. Calciomercato aperto per l’attaccante.

L’esclusione dall’undici titolare nella prima gara di Gattuso sulla panchina del Napoli ha dato qualche indicazione. Il belga è entrato solo nel secondo tempo, vivacizzando l’attacco azzurro e fornendo anche l’assist per il momentaneo pareggio di Milik.

Rinnovo Mertens

L’ addio a Mertens è comunque molto probabile. Secondo quanto scrive Gazzetta il belga è fuori “dal progetto futuro del Napoli”. A 32 anni l’attaccante è stato accostato all’Inter, ma anche la Juventus ha fatto più di un sondaggio per prenderlo già a gennaio. Non è ancora chiaro se il mercato invernale strapperà già via Mertens dalla maglia azzurra, qualora dovesse arrivare un’offerta importante dall’estero (soprattutto dalla Cina ndr) De Laurentiis non si opporrà. Il patron del Napoli sa di poterlo perdere a parametro zero a giugno e quindi è disposto a fare cassa, qualora si presentasse una buona occasione.

Intanto l’ addio a Mertens si avvicina sempre di più, nonostante il belga abbia sempre dato priorità al Napoli. Il rinnovo del contratto dista anni luce, come scrive Gazzetta attualmente l’attaccante della Nazionale guadagna 4 milioni a stagione e vorrebbe un rinnovo a 4,5 milioni di euro. Importo che la SSC Napoli non vuole accettare, anche perché pare che Mertens non faccia più parte del progetto futuro del Napoli. Discorso diverso per l’altro calciatore in scadenza di contratto: Josè Callejon. Le ultime notizie parlano di un rinnovo imminente. Anche in questo caso De Laurentiis lo aveva detto chiaramente, a certe cifre non avrebbe rinnovato calciatori che sono ‘avanti con l’età”. La politica del Napoli è questa, ovvero orientata su giocatori che possono avere un valore anche per la futura rivendita, quindi se proprio bisogna rinnovare calciatori sopra i 30 anni lo si fa, ma a cifre contenute.