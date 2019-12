Napoli, vertice di mercato tra Giuntoli e Gattuso. Azzurri pronti agli acquisti

Nel vertice di mercato a Napoli tra Giuntoli e Gattuso escono importanti novità per il futuro degli azzurri. Torreira e Ibrahimovic i nomi trattati.

L’incontro è stato necessario per cominciare a porre le basi per gli acquisti di gennaio, fondamentali per prendere uomini utili al nuovo modulo di gioco dell’allenatore dei pertenopei. Una prima discussione c’era stata già prima della firma del contratto, ma ora si è scesi nello specifico poiché è arrivato il momento di tirare le somme ed eventualmente accelerare su quelle trattative più importanti.

Durante il vertice di mercato tra Giuntoli e Gattuso si è parlato soprattutto di centrocampo del Napoli. Il nuovo tecnico ha bisogno urgentemente di un regista e da questo punto di vista il nome di Torreira è quello più gettonato. Prestito con diritto di riscatto l’offerta presentata dal Napoli all’Arsenal: quasi 30 milioni di euro in totale per assicurarsi il centrocampista ex Sampdoria che già prima di trasferirsi a Londra aveva sfiorato la casacca azzurra. Altre idee importanti sono quelle che portano a Berge del Genk e Soumaré del Lille. Piace anche Paredes ma sia il cartellino che lo stipendio vengono valutati come eccessivi dalla SSC Napoli. Zlatan Ibrahimovic è stato tra i punti toccati durante la chiacchierata, con Gattuso che ha frenato su un suo arrivo. L’attaccante vorrebbe vestire la maglia azzurra ma il tecnico non vuole minare i già precari equilibri interni. Lo stesso De Laurentiis, che ha preso novità importanti sulla questione multe, ha fatto sapere che Ibrahimovic è un discorso chiuso o quasi.

Nel vertice di mercato tra Giuntoli e Gattuso si è parlato però anche del mercato in uscita del Napoli. Qualora dovessero arrivare delle offerte importanti per Hyasj allora l’albanese potrebbe partire, mentre per Ghoulam bisogna ancora attendere. Dagli ultimi consulti specialistici l’algerino appare in netta ripresa e quindi potrebbe tornare anche in campo. Da questo punto di vista il Napoli si sta cautelando cominciando a prendere contatti con Acuna dello Sporting Lisbona.