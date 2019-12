Ancelotti-Everton, anche il Napoli risparmierà: ecco le cifre

Ancelotti-Everton sarà un affare anche per il Napoli. A rivelare le cifre di quanto risparmierà la società azzurra è il giornalista Marco Bellinazzo.

Esperto di finanza e Marco Bellinazzo fa i ‘conti in tasca’ alla SSC Napoli che con la risoluzione del contratto di Carlo Ancelotti può togliere un grosso capitolo di spesa dal bilancio, dato che il tecnico aveva un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo ed eventuale penale in caso di mancata attivazione della clausola.

Con Ancelotti all’ Everton ci sarà un risparmio anche per il Napoli. Il giornalista Marco Bellinazzo scrive: “Ad occhio e croce il risparmio sul 50% di ingaggio annuale per Ancelotti e staff consentirà di pagare lo stipendio semestrale di Gattuso e di risparmiare circa 3 milioni di euro“. Ancelotti è volato a Londra pochi giorni dopo l’addio al Napoli, segnale che forse già stava prendendo qualche contatto, dato che De Laurentiis aveva fatto intendere la volontà di cambiare allenatore. In un primo momento la società aveva prospettato una risoluzione del contratto del tecnico di Reggiolo, poi invece si è passati all’esonero ma in meno di una settimana Ancelotti è già pronto a tornare in panchina, questa volta in Inghilterra.

All’ Erverton Ancelotti non andrà da solo ma si porterà dietro anche il suo staff. Il figlio Davide Ancelotti ed il nutrizionista e genero di Carlo, Mino Fulco. Davide, però, non dovrebbe fungere da secondo allenatore, dato che gli inglesi vogliono confermare Duncan Ferguson che sta guidando la squadra in questo momento. Una delle prime grane che dovrà risolvere Ancelotti una volta che avrà firmato con i Toffees sarà quella relativa a Kean. L’ex Juventus è una delle delusioni di Premier League. Il calciatore pagato 40 milioni di euro non ha dimostrato il suo valore, diventando oggetto di critica non solo da parte dello staff tecnico ma anche di opinionisti e tifosi.