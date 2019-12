La Juventus voleva Mertens: operazione bloccata da una clausola

La Juventus voleva Mertens a riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino che parla di una clamorosa indiscrezione di calciomercato.

A fare pressioni su un possibile arrivo a Torino di Mertens è stato Maurizio Sarri, pronto a riprendersi quel calciatore che ha trasformato da esterno di fascia in un centravanti rapace, capace di sostituire Gonzalo Higuain.

Mertens alla Juventus è stata un’idea bloccata sul nascere, dato che lo stesso De Laurentiis ha fatto sapere come nel contratto del belga ci sia una clausola che gli impedisce di accettare proposte da club di Serie A. Può andare via a gennaio, ma non Italia. Qualsiasi squadra della stessa federazione del Napoli dovrà attendere la fine della stagione per portarsi a casa l’attaccante belga che ha un contratto in scadenza. Il rinnovo resta al momento molto lontano, dato che l’accordo non si trova. A 32 anni Mertens resta ancora un calciatore integro fisicamente, ma la SSC Napoli sta valutando se tenere o meno un giocatore che comunque si avvia verso la fase calante della carriera. Le potenzialità e le capacità del belga sono indiscutibili, ma allo stesso tempo Aurelio De Laurentiis non ha voluto assecondare le richieste economiche di Mertens.

Così la la Juventus aveva pensato a Mertens, lo aveva fatto anche l’Inter ma nessuno si può avvicinare al calciatore almeno fino a fine stagione. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo a gennaio il belga potrà trattare il prossimo contratto con qualsiasi altra squadra, ma non potrà liberarsi fino alla fine della stagione. Discorso diverso se qualcuno dovesse arrivare con un’offerta dall’estero e presentarla a De Laurentiis. Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un’offerta dalla Cina per il giocatore, Giuntoli e Gattuso ne stanno parlando anche perché sostituire Mertens non sarebbe facile, soprattutto a gennaio quando i prezzi sono ancora più alti.