Radio Marte- Callejon e Allan vicini al rinnovo. Due novità sul mercato

Callejon e Allan rinnovo con il Napoli pronto. La società azzurra a breve annuncerà l’intesa. Sul mercato arrivano due novità

L’opera di ricostruzione del Napoli è stata avvita, De Laurentiis sta trattando sulle multe, con buona pace dei giocatori, e lavora per i rinnovi. Sul mercato di Gennaio attese due novità: un centrocampista e un terzino sinistro.

Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Radio Marte, Allan e Callejon sono vicinissimi alla firma per il rinnovo con il calcio Napoli.

La società di Aurelio De Laurentiis a breve potrebbe annunciare l’intesa per l’aumento di ingaggio del centrocampista brasiliano e per il prolungamento e l’accordo con l’esterno spagnolo, attualmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2020.

Il Napoli lavora anche sul mercato in entrata, De Laurentiis è deciso a regalare a Gattuso due pedine per il suo 4-3-3. Lucas Torreira è l’unico vero obiettivo per rinforzare il centrocampo: tutti gli altri profili emersi in questi giorni, invece, sono delle alternative, dei semplici “ripieghi” all’uruguaiano, che resta in cima alla lista di Cristiano Giuntoli.

La seconda novità sul mercato riguarda la ricerca di un esterno sinistro basso ma arriverà in questa stagione solo se dovessero arrivare proposte per Hysaj. Il recupero di Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici.

Per l’attacco, infine, interessa tantissimo Jeremie Boga, che piace davvero molto per la sua capacità di saltare l’uomo.

Dopo il rinnovo di Allan e Callejon, si parlerà anche delle uscite più importanti.