Sassuolo-Napoli: Giuntoli pensa a due nomi in casa neroverde

Sassuolo-Napoli non sarà solo una sfida sul campo, ma anche di calciomercato. Gli azzurri stanno cercando rinforzi e Giuntoli guarda in casa neroverde.

Ultime notizie calciomercato Napoli – La sfida con il Sassuolo è fondamentale per il Napoli, la squadra di Gattuso ha esigenza di fare punti per alimentare il sogno quarto posto. Per farlo servono anche rinforzi sul mercato. Gattuso li ha chiesti senza tergiversare, Giuntoli sta pensando a varie soluzione anche se la prima idea è quella di sistemare il centrocampo. Il primo nome è quello di Torreira dell’Arsenal, ma Giuntoli ha appuntato sul taccuino anche quello di Manuel Locatelli. Classe ’98 si sta consacrando in maglia neroverde, dopo aver fatto vedere dei buon sprazzi di talento al Milan proprio con Gattuso allenatore. Locatelli potrebbe essere la soluzione ‘green’ che piace tanto a De Laurentiis, dato che oltre a rappresentare un valore per il presente potrebbe esserlo anche per il futuro. A 21 anni ha già maturato molta esperienza in Serie A, ma soprattutto andrebbe a ricoprire quel ruolo di regista a centrocampo che tanto manca al Napoli. Gattuso lo conosce e sa che si può fidare di lui. Il costo del cartellino si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro e davanti ad un’offerta importante il Sassuolo non si tirerebbe indietro.

Altro nome segnato dal direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli è quello di Hamed Junion Traorè, centrocampista o trequartista in prestito dall’Empoli che con il Brescia ha messo a referto il suo secondo gol in questa stagione. Sul calciatore appena 19enne si sono focalizzate le attenzioni di molte big del campionato italiano. Anche il Napoli sta seguendo da vicino la situazione, ma potrebbe decidere di affondare il colpo a giugno difficile che possa farlo già a gennaio. Nel mercato invernale si cercherà si fare quello che serve nell’immediato come il regista ed un esterno qualora dovesse andare via Hysaj.