Tentazione Torreira per il Napoli: prestito in dubbio, ecco la situazione

Tentazione Torreira per il Napoli che sul calciomercato cerca un regista da dare a Gattuso. Il nuovo modulo ha bisogno di un calciatore come l’ex Sampdoria.

Secondo quanto riferisce il Roma c’è stato in questi giorni un summit tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso in cui si parlato anche di Torreira che è il primo nome sulla lista per l’allenatore, con il patron che sarebbe pronto ad accontentare Righio.

La tentazione Torreira per il Napoli è forte, ma il costo del cartellino del 23enne ex Sampdoria ‘spaventa’ la SSC Napoli. Trenta milioni di euro chiede l’Arsenal e De Laurentiis sarebbe anche pronto a sborsare questi soldi, ma prima vuole cercare di prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Si parla di un’offerta da parte del club partenopeo di 3 milioni di euro nell’immediato, con un diritto di riscatto a fine stagione fissato sui 27 milioni di euro. Gli azzurri si stanno sondando il mercato per non restare a bocca asciutta e da tempo hanno messo gli occhi su Berge del Genk. Il calciatore ha 21 anni e nonostante abbia grandi doti non ha mai giocato nel campionato italiano e quindi potrebbe pagare un periodo di adattamento, il Napoli invece vorrebbe giocatori pronti in grado di fare la differenza. Berge, però, si potrebbe liberare con un’offerta da 20 milioni di euro e lo stesso presidente del Genk ha fatto sapere che a gennaio sarà difficilissimo trattenerlo.

Nella tentazione Torreira per il Napoli c’è anche un altro fattore da considerare. Come riferisce Il Roma i Gunners stanno per cambiare allenatore, con Arteta in arrivo. L’attuale collaboratore di Guardiola potrebbe bloccare la partenza del regista che sarebbe perfetto nel suo schema. Ecco perché l’Arsenal prima di imbastire una trattativa vera e propria vuole capire prima le intenzioni del suo nuovo tecnico. Lucas Torreira, invece, sarebbe pronto a sbarcare a Napoli, squadra che aveva già sfiorato prima della partenza per Londra.