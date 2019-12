Gattuso alla cena di Natale del Napoli: “Credo in questo gruppo”

Gennaro Gattuso ha parlato durante la cena di Natale del Napoli, a cui hanno partecipato circa 120 invitati tutti presenti a Villa D’Angelo.

Il nuovo tecnico degli azzurri dopo l’avvio choc contro il Parma ha passato una serata di distensione insieme con il gruppo che sta dirigendo da meno di una settimane. Un momento importante per il neo tecnico che si è calato immediatamente nella realtà partenopea, ma che ovviamente ha bisogno di tempo per far comprendere le sue idee di calcio e per amalgamarsi allo spogliatoio.

Gattuso alla cena di Natale del Napoli a Villa D’Angelo ha detto: “Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi”. Il tecnico ha caricato ulteriormente la squadra con queste parole. Sky fa sapere che il tecnico ha anche aggiunto: “Non sono qui per i soldi, ma perché c’è un gruppo fortissimo. Calciatori che negli ultimi anni hanno fatto la storia di questo club”.

Parole forti quelle di Gattuso alla cena di Natale del Napoli, un’ulteriore dimostrazione che l’allenatore ha capito che in questo momento la squadra è bloccata mentalmente. I problemi tattici ci sono, ma il problema più grave è a livello mentale. La vittoria manca da otto partite, troppe e anche i due gol presi con il Parma dimostrano che c’è qualcosa che non va. La serata di distensione, con tante foto e sorrisi può essere il modo giusto per cominciare a ritrovare la sintonia nel gruppo. Il presidente De Laurentiis sta contribuendo attraverso un blocco, almeno parziale, delle multe che potrà portare ulteriore serenità nel gruppo. Ora è necessario mettersi alle spalle tutte le polemiche dell’ultimo mese e mezzo e lanciare definitivamente l’assalto al quarto posto, che dista 11 punti.

Cena Natale parla De Laurentiis

Durante la serata ha parlato anche De Laurentiis ecco le parole evidenziate dal sito ufficiale: “Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”.