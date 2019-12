FOTO – Cena Natale Napoli, tra scatti social e sorrisi

Tante foto durante la cena di Natale del Napoli con 120 invitati al ristorante Villa d’Angelo. Sorrisi e distensione tra i presenti.

Gli azzurri si sono ritrovati come di consuetudine prima dell’ultima partita che sancisce la pausa natalizie. Quest’anno in Seri A non ci sarà il boxing day, che non ha dato una buona risposta di pubblico. Gattuso ed i suoi si sono incontrati a Villa D’Angelo con il presidente Aurelio De Laurentiis ed i dirigenti della società. Tra gli invitati anche le mogli dei giocatori.

Tanti sorrisi all’ingresso per i calciatori che hanno partecipato ad una cena importante per distendere i nervi prima di affrontare la sfida di domenica con il Sassuolo. Un momento di convivialità era importante in questo momento in cui, come ha sottolineato lo steso Gattuso il problema è soprattutto nella testa dei giocatori.

Tante foto scattate durante la cena di Natale del Napoli, alcune dai giornalisti presenti, altre dai fotografi ufficiali della società, ma anche quelle pubblicati dagli stessi calciatori sui social. Lo ha fatto Malcuit che ha sfoggiato un look eccentrico, ma anche un grande sorriso, segnale che il suo recupero dopo il grave infortunio sta procedendo alla meglio.

Foto durante la cena di Natale del Napoli anche per Dries Mertens, che pure ha tirato fuori una camicia molto sgargiante che ha fatto scatenare i social. La serata a Villa d’Angelo è stato anche il momento per ricreare il clima di unione tra squadra e dirigenza e per coinvolgere ancora di più Gattuso nel nuovo gruppo azzurro. Con Ancelotti vicinissimo all’Everton il nuovo condottiero della SSC Napoli è l’ex Milan che ha avuto un esordio choc contro il Parma. C’è però la voglia di cambiare le cose, un segnale importante lo sta dando anche il presidente Aurelio De Laurentiis che sta sancendo la pace coi calciatori, attraverso il pagamento degli stipendi e un blocco, almeno parziale, delle multe post ammutinamento.

