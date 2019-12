Alla cena di Natale del Napoli De Laurentiis e Gattuso caricano l’ambiente. Il patron afferma: “Siate sereni perché il peggio è passato”

Durante la cena di Natale del Calcio Napoli, De Laurentiis e Gattuso hanno caricato tutto l’ambiente azzurro. Il discorso del presidente è stato ascoltato da tutti i presenti in rigoroso silenzio, subito dopo ha preso la parola Gennaro Gattuso. Un lungo applauso ha accompagnato le parole del presidente e dell’allenatore.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS ALLA CENA DI NATALE

“Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”.

IL DISCORSO DI GATTUSO

Dopo il discorso del presidente Aurelio De Laurentiis, patron del club partenopeo, ha preso la parola Gattuso, che è reduce da un’esordio sulla panchina del Napoli bagnato con una sconfitta interna patita in extremis contro il Parma.

“Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa sotuazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi”.

La cena di Natale del Napoli è stata un’occasione non solo per scambiarsi gli auguri con lo sfondo del Golfo di Napoli ad illuminare ulteriormente la serata, ma anche per ricompattare un ambiente che negli ultimi due mesi ha dovuto fare i conti una serie di risultati estremamente deludenti in campionato e qualche polemica di troppo.