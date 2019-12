Napoli su Rordriguez, è un fedelissimo di Gattuso. Pressing di Adl!

Napoli su Rodriguez è l’indiscrezione di calciomercato lanciata da Corriere dello Sport oggi in edicola. Lo svizzero è un fedelissimo di Gattuso.

L’esterno mancino di proprietà del Milan sta giocando pochissimo in maglia rossonera: appena 4 presenze tra la gestione Pioli e Giampaolo, mentre ai tempi di Gattuso aveva collezionato ben 41 presenze, diventando uno dei titolarissimi di quella squadra che con l’attuale tecnico del Napoli tanto male non stava facendo.

Gattuso e Rodriguez potrebbero ritrovarsi a Napoli. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport il nome dello svizzero è uno di quelli che piace molto alla società, tanto che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a fare un investimento per il calciatore. Ricardo Rodriguez inoltre ha voglia di cambiare aria, anche perché sta giocando pochissimo al Milan e sarebbe felice di vestire la maglia azzurra. Lo svizzero vuole più spazio e minuti per non perdere la maglia della Nazionale e quindi restare fuori dai prossimi campionati Europei. Terzino sinistro di ruolo lo svizzero può giocare eventualmente anche a centrocampo, sempre sul lato mancino, ma in carriera si è adattato anche come centrale di difesa grazie anche alla sua stazza fisica. A 27 anni ha un contratto con il Milan fino al 2021 ma il suo rapporto con i rossoneri sembra definitivamente incrinato.

Il Napoli pensa a Rodriguez per la fascia mancina dove Ghoulam viene dato in ripresa: l’algerino manca dai campi da troppo tempo e comunque non potrebbe assicurare una grande forma atletica. In ogni caso le priorità in casa azzurra portano ad un centrocampista, sicuramente ad un regista come Torrerira. Il calciatore dell’Arsenal piace moltissimo, ma la richiesta dei Gunners di 30 milioni cash non verrà accettata del Napoli, disponibile ad arrivare a quella cifra con un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Soluzione presentata al club inglese attraverso un’offerta ufficiale.